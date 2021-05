नई दिल्ली (पीटीआई)। कोरोना महामारी संकट के बीच सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा दवाओं का स्टाॅक रखने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि राजनेता कोविड-19 की दवाओं को खरीद रहे हैं और उन्हें अपने राजनीतिक फायदे के लिए बांट रहे हैं जबकि मरीज इन दवाओं के लिए दर-दर भटक रहे हैं। याचिका में नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। इस दाैरान दिल्ली उच्च न्यायालय में जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीतिक नेताओं के पास कोविड-19 दवाओं के स्टॉक जमा करने का कोई अधिकार नहीं है और उनसे इन दवाओं को आत्मसमर्पण करने की उम्मीद है।

Delhi High Court says political leaders have no business to hoard stocks. Let them surrender it to Director General of Health Services for distribution to govt hospitals. HC says expect Delhi Police to conduct proper probe into hoarding of medicines, asks to file status report