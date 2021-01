नई दिल्ली (पीटीआई)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। इस दाैरान पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत' कार्यक्रम के तहत स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने में बच्चों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने निश्चित तौर पर सभी को प्रभावित किया है। हालांकि इस दाैरान एक बात मैंने गौर की है कि देश के बच्चे, देश की भावी पीढ़ी ने इस महामारी से मुकाबला करने में बहुत भूमिका निभाई है।

32 children have been awarded the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar, 2021. The award is given to the children with exceptional abilities and outstanding accomplishments, in the fields of innovation, scholastics, sports, arts & culture, social service and bravery. https://t.co/HaoPkauGTG