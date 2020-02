कानपुर। Pragyan Ojha retires भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय और प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। प्रज्ञान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट मिलाकर भारतीय टीम के लिए करीब 50 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने आखिरी बार 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में भारत के लिए टेस्ट मैच खेला था, बता दें वो मैच सचिन तेंदुलकर का भी आखिरी इंटरनेशनल मैच था। ओझा ने अपने रिटायरमेंट की खबर ट्विटर पर दी। 33 वर्षीय इस खिलाड़ी ने एक इमोशनल नोट लिखकर सभी को धन्यवाद देते हुए क्रिकेट को अलविदा कहा।

2008 में किया था डेब्यू

ओझा ने 2008 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, जब उन्हें पहली बार बांग्लादेश में त्रिकोणीय श्रृंखला और पाकिस्तान में एशिया कप के लिए बुलाया गया था। अगले वर्ष में, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी अपना टेस्ट डेब्यू किया और रविचंद्रन अश्विन के साथ एक अच्छी साझेदारी की। ओझा भारत के बाएं हाथ के स्पिनर के रूप में सबसे आगे थे, लेकिन वह जल्द ही रवींद्र जडेजा के उभरने के बाद पसंदीदा स्पिनर्स की लिस्ट में नीचे गिरते गए। इधर जडेजा और अश्विन की जोड़ी टेस्ट में कमाल करने लगी, इसी के साथ ओझा के लिए टीम इंडिया के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए।

It&यs time I move on to the next phase of my life. The love and support of each and every individual will always remain with me and motivate me all the time 🙏🏼 pic.twitter.com/WoK0WfnCR7