नई दिल्ली (एएनआई)। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को कोविड-19 महामारी के बीच कई मुद्दों पर केंद्र की आलोचना के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खिंचाई की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी रोजाना ट्वीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी में सिमट जाएगी, जो केवल ट्वीट करती है। एक के बाद एक इस बात का सबूत है कि कांग्रेस काम नहीं कर रही है। एक डिजेक्टेड पार्टी केंद्र पर हर तरह से हमला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि वह पिछले छह महीनों में राहुल गांधी की उपलब्धियां बताएंगे। शाहीन बाग और फरवरी में दंगे, मार्च में सिंधिया और मप्र सरकार को हारने, अप्रैल में मजदूरों को उकसाने, मई में ऐतिहासिक चुनावी हार की 6 वीं वर्षगांठ, जून में चीन की वकालत और जुलाई में पार्टी में विध्वंस राजस्थान कांड है।

Will tell Rahul Gandhi's achievements in last 6 months. Shaheen Bagh & riots in Feb, losing Scindia & MP govt in March, instigating labourers in April, 6th anniversary of historic poll defeat in May, advocating for China in June & party destroyed in Rajasthan in July: P.Javadekar