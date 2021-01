नई दिल्ली (एएनआई)। Mahatma Gandhi Death Anniversary देश में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73 वीं पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर उन्हें देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस अवसर पर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमें उनके आदर्शों, अहिंसा, सादगी का पालन करना चाहिए। हम उनके सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लें। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने इस दिन शहादत को गले लगाया।

On behalf of a grateful nation, my humble tributes to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi who embraced martyrdom this day. We should adhere to his ideals of peace, non-violence, simplicity, purity of means and humility. Let us resolve to follow his path of truth and love.