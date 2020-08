नई दिल्ली (एएनआई)। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में सोमवार को आज ओणम का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि ओणम के पावन पर्व पर सभी को बधाई। ओणम का त्योहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। साथ ही, यह नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भाव दर्शाने का अवसर भी है। इस मौके पर हम जरूरतमंद लोगों की सहायता करें व कोविड-19 की रोकथाम के लिए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

Onam greetings to everyone! The festival of Onam is a symbol of our rich cultural heritage and an expression of our gratitude to Mother Nature at the arrival of new crop. Let us take care of people from the weaker sections of the society and follow guidelines to contain COVID-19.