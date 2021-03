नई दिल्ली (एएनआई)। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की हालत अब स्थिर है। उन्हें शनिवार को नई दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली के लिए भेजा गया है। अब यहां पर उनकी आगे की हेल्थ कंडीशन की जांच होनी है। 75 वर्षीय राष्ट्रपति कोविंद के सीने में कल तकलीफ हुई थी। इसके बाद से वह लगातार डाॅक्टर्स के ऑब्जरवेशन में हैं। भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय ने ट्वीट कर राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में जानने वाले सभी शुभचिंतकों के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है।

The President has been under observation after a routine medical checkup. He thanks all who enquired about his health and wished him well.