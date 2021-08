नई दिल्ली (एएनआई)। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पूरा देश पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है। देश में जगह-जगह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में 'अटल समाधि स्थल' पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधान मंत्री को उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने भी इस अवसर पर सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के बाद ट्वीट के जरिए भी पूर्व पीएम को नमन किया।

We remember his warm personality, we remember his endearing nature, we remember his wit and humour, we remember his contribution to national progress.



Atal Ji lives in the hearts and minds of our citizens. Today, on his Punya Tithi went to Sadaiv Atal and paid tributes to him. pic.twitter.com/UQUm7K3eiC