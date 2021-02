कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को अहमदाबाद को एक बड़ी साैगात दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहां मोटेरा में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री किरेन रिजिजू और गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी उपस्थित रहे। इस दाैरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज भारत के खेल जगत का स्वर्णिम दिन है। आज भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कर-कमलों से लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल जी के नाम से जोड़कर एक बड़े स्पोर्ट्स एन्क्लेव का भूमि पूजन हुआ है। इस स्पोर्ट्स कंपलेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था होगी।

Gujarat: President Ram Nath Kovind and his wife perform 'bhumi pujan' of Sardar Vallabhbhai Patel Sports Enclave in Ahmedabad's Motera Union Home Minister Amit Shah, Sports Minister Kiren Rijiju and Gujarat Deputy Chief Minister Nitin Patel also present pic.twitter.com/vWlEnoTPQ1

शाह बोले पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही स्थान पर होगी

अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल स्पोर्ट्स कंपलेक्स, नारायणपुरा में स्पोर्ट्स कंपलेक्स और मोदी स्टेडियम ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में एक ही स्थान पर होगी। ये हमारे लिए गर्व की बात है। गृहमंत्री ने कहा कि देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग देने और उनके रहने की व्यवस्था यहां पर होगी। 3,000 बच्चों के एक साथ ट्रेनिंग ले सके और उनके रहने की व्यवस्था भी यहां होगी।

Coupled with Sardar Vallabhbhai Patel Sports Enclave & Narendra Modi Stadium in Motera, a sports complex will also be built in Naranpura. These 3 will be equipped to host any international sports event. Ahmedabad to be known as the 'sports city' of India: Union Home Min Amit Shah pic.twitter.com/4qkn4gBs04