नई दिल्ली (पीटीआई)। देश में आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जा रहा ह । पंचायत दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव की विकास परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए एकीकृत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरपंचों से बात भी की। इस दाैरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्राम पंचायत सदस्यों से कहा कि कोविड-19 ने सबक सिखाया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है।

इस महामारी ने नई चुनौतियों को जन्म दिया

इसके साथ ही पीएम मोदी ने ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ बातचीत में कहा कि अब यह महत्वपूर्ण है कि गांव अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो जाएं। कोरोना वायरस महामारी ने नई चुनौतियों को जन्म दिया है, जिसका हमें पहले कभी सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इससे हमें नई चीजें सीखने को मिलीं है।

The Coronavirus pandemic has taught that we have to become self-dependent: Prime Minister Narendra Modi during interaction with Sarpanchs from across the nation via video conferencing. #PanchayatiRajDiwas pic.twitter.com/ydWhD9vyGh April 24, 2020

पूरी दुनिया आज भारत के बारे में बात कर रही

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के बीच गांवों में रहने वाले लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का वर्णन सरल शब्दों में 'दो गज दूरी के किया है। पीएम मोदी ने कहा कि यह लोगों के प्रयासों के कारण है कि आज पूरी दुनिया इस बारे में बात कर रही है कि भारत ने COVID-19 संकट का जवाब कैसे दिया है।

The villages in India have given the mantra of - 'Do gaj doori ' to define social distancing in simpler terms, to fight coronavirus pandemic: PM Modi during interaction with Sarpanchas across the nation. #PanchayatiRajDiwas pic.twitter.com/a8c29hq3xa — ANI (@ANI) April 24, 2020

देशवासी चुनौती का डटकर मुकाबला कर रहे

कोरोनो वायरस संकट के बीच सीमित संसाधनों के बावजूद लोग सक्रिय हैं। नागरिक कठिनाइयों से भागने की बजाय इस चुनौती का डटकर मुकाबला कर रहे है। आज कोरोना माहामारी बाधा के रूप में आई है, लेकिन मजबूत संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एकजुट होकर देश को बचाने का काम जारी है।

Prime Minister interacts with Sarpanchs from across the nation via video conferencing, on the occasion of #PanchayatiRajDiwas. Panchayati Raj Minister Narendra Singh Tomar also present, he says, "The PM will inaugurate 2 programmes today". pic.twitter.com/4om0D4kTeN — ANI (@ANI) April 24, 2020

कोरोना जैसे अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे

वहीं पंचायती राज दिवस की पूर्व संध्या पर पीएम माेदी ने पंचायती राज मंत्री को पत्र के जरिए कहा था कि हम कोरोना वायरस जैसे अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं, जो पूरी मानवता के लिए खतरा है। पीएम मोदी ने पत्र में पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े कोरोना वॉरियर्स को प्रेरणा स्रोत बताया था।

