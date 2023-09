कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Most Popular Global Leader: क्या आपको पता है कि पापुलर ग्लोबल लीडर्स सर्वे में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर आ चुके हैं। मतलब की सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। रिसेंटली मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे किया जिसका नाम था ग्लोबल लीडर अप्रूवल। इस सर्वे में दुनिया भर के कई पॉपुलर लीडर्स के नाम सामने आए हैं। पर बाजी तो हमारे पीएम ने मार ली। इस सर्वे में उन्हें 76 पर्सेंट की रेटिंग मिली, जो आज तक किसी को भी नहीं मिली है। इस लिस्ट में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन सातवें नंबर पर और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक 15वें पायदान पर हैं यानी ये दोनों ही मोदी से काफी पीछे हैं।

सिर्फ 18 परसेंट लोगों ने किया डिसएप्रूव

वहीं बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन है तो इस बार दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलेन बर्सेट का नाम हैं। एलेन बर्सेट को नरेंद्र मोदी से 12 परसेंट कम रेटिंग मिली है। अब बात करें डिसएप्रूवल रेटिंग की तो इस डेटा में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे कम डिसएप्रूवल रेटिंग मिली है। यानी की सिर्फ 18 परसेंट लोगों ने उन्हें डिसएप्रूव किया है। वहीं इस डिसएप्रूवल रेटिंग लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो हैं। मॉर्निंग कसल्ट ने दुनियाभर के 22 फेमस पॉलिटिशियन के नाम पर सर्वे किया, जिसके बाद ये डेटा सामने आया है।

