नई दिल्ली (एएनआई)। बाॅलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनास ने बुधवार को नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को उनकी शादी पर बधाई दी है। मलाला ने अपने छोटे से निकाह समारोह के साथ जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर मलाला की शादी की तस्वीर को फिर से शेयर किया और लिखा, "बधाई हो @ मलाला आपको बहुत शुभकामनाएं।!!" मलाला को कम से कम गहनों के साथ एक खूबसूरत गुलाबी पोशाक में देखा जा सकता है। उनके पति ने उनके आउटफिट से मैच करते हुए टाई के साथ एक सिंपल सूट पहना था।

24 साल की हैं मलाला

24 वर्षीया ने सोमवार रात अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने विवाह समारोह की तस्वीरें शेयर करके इस खबर की पुष्टि की। मलाला ने कैप्शन में लिखा, "आज का दिन मेरे जीवन में एक अनमोल दिन है। असर और मैंने जीवन के लिए भागीदार बनने के लिए शादी के बंधन में बंध गए। हमने बर्मिंघम में अपने परिवारों के साथ घर पर एक छोटा निकाह समारोह किया। कृपया हमें अपनी शुभकामनाएं भेजें। हम आगे की यात्रा में एक साथ चलने के लिए उत्साहित हैं।”

प्रियंका ने दी बधाई

बता दें यूनिसेफ गुडविल एंबेसडर प्रियंका और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला ने पहले बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व के बारे में एक विशेष परियोजना पर एक साथ काम किया है। लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने वाली मलाला उस वक्त चर्चा में आई थी जब तालिबानियों ने उन पर गोली चला दी थी, जब वह सिर्फ 15 साल की थी। मलाला के सिर में गोली लगी थी। हालांकि बाद में वह बच गईं। तब से ऑक्सफोर्ड स्नातक लड़कियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक ग्लोबल आइकाॅन बन गई है।

Today marks a precious day in my life.

Asser and I tied the knot to be partners for life. We celebrated a small nikkah ceremony at home in Birmingham with our families. Please send us your prayers. We are excited to walk together for the journey ahead.

📸: @malinfezehai pic.twitter.com/SNRgm3ufWP