नई दिल्ली (आईएएनएस)। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को 50 साल की हो गईं। इस अवसर ट्विटर पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा कि हैप्पी बर्थडे प्रियंका। यह आपका बड़ा दिन है। सभी सालों के अनुभव के साथ आज आप पहले से कहीं ज्यादा अनुभवी हैं। आपको अच्छे स्वास्थ्य, सभी स्नेह और बेहतर दिनों में अधिक शक्ति मिले, आने वाले वर्षों के लिए शुभकामनाएं। आप मेरी हंसी, उत्साह, दया और ताकत हैं। मेरे, बच्चों और आपके चारों ओर हर दिन मुझे जीने का एक कारण देती हैं। मैं आपकी लाइफ का एक पार्ट बनने पर प्राउड फील करता हूं। आपकी हेल्थ अच्छी रहे। आपको आने वाले वर्षों के लिए स्नेह और अधिक शक्ति मिले। आपके बेहतर दिनों के लिए शुभकामनाएं। आप हमेशा की तरह मुस्कुराते और चमकती रहें।

