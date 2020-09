नई दिल्ली (एएनआई)। नेपाल में पंचेश्वर बांध परियोजना गति पकड़ रही है। नेपाल के साथ बांध के निर्माण से बिहार और उसके पड़ोसी राज्यों में गंगा नदी द्वारा बाढ़ की समस्या का समाधान होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नेपाल के साथ पंचेश्वर, नेपाल में बांध बनाने की हमारी समझ है। एक बार इस बांध के बन जाने के बाद, हम विशेष रूप से बिहार, यूपी और झारखंड में गंगा द्वारा बाढ़ की समस्या को हल करने में सक्षम होंगे लेकिन अभी हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

We have an understanding with Nepal to construct a dam in Pancheshwar, Nepal. Once this dam is built, we will be able to able to resolve the problem of floods by Ganga, particularly in Bihar, UP & Jharkhand. But we are facing problems: Union Minister Nitin Gadkari (12.09)