पुदुचेरी (एएनआई)। पुदुचेरी के 62 वर्षीय पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर के परमाशिवम (सेवानिवृत्त) इन दिनों काफी चर्चा में हैं। पूर्व सैनिक ने साबित किया है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। इसीलिए रिटायर होने के बाद पुदुचेरी के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज मोतीलाल नेहरू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के लिए एडमिशन लिया है। वह काफी खुश है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मेजर परमशिवम ने कहा, मैं परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई नहीं कर सका और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सेना में शामिल हो गया।

I left Army after 30 yrs of service. I gradually started studying again. I want to pursue Technical education. I spoke with Principal that I want to take admission here. I couldn't get in 2 yrs back. I applied again this yr & they considered me: Subedar Major K Paramasivam (retd) pic.twitter.com/xVrn0TuH1v