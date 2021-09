कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। पंजाब में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात कर अपना और अपने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंप दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक पंजाब सीएम के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने कहा कि वह अब से कुछ ही मिनटों में राजभवन गेट पर मीडिया को संबोधित करेंगे।

CM Captain Amarinder Singh has met Punjab Governor and submitted his and his council of ministers&य resignation. He will address the media at the Raj Bhavan gate in a few minutes from now: Raveen Thukral, Media Advisor to Punjab CM pic.twitter.com/VwxpGruX74