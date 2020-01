कानपुर। भारतीय क्रिकेट टीम के मिस्टर भरोसेमंद और दीवार के नाम से फेमस पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म 11 जनवरी, 1973 को इंदौर में हुआ था। पूर्व कप्तान को उनके जन्मदिन पर सचिन और सहवाग ने अनोखे तरीके से शुभकामनाएं दी हैं। आइये जानें दोनों ने उनके बारे में क्या कहा है...



सहवाग ने किया विश

भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंदर सेहवाग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। द्रविड़ के जन्मदिन पर उन्होंने लिखा, 'मेरी समझ से, मुझे लगता था कि पिसाई केवल किचन में मिक्सर ग्राइंडर में हो सकती है लेकिन द्रविड़ ने सिखाया कि क्रिकेट पिच पर भी पीस सकते हैं। हमारे पास यह सब तब था जब हमारे पास दीवार थी। जन्मदिन मुबारक हो राहुल द्रविड़।'

From my understanding, I thought grinding only happens in the kitchen in the Mixer Grinder, but Dravid taught one can grind on the cricket pitch as well. We had it All when we had the Wall !#HappyBirthdayRahulDravid pic.twitter.com/eUVkpTtF8n