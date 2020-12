नई दिल्ली (एएनआई)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निशाना शुक्रवार को कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 30 दिन से धरना-प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर साधा। भाजपा सांसद डाॅक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस इरादे से किसानों का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड के सांसद हैं। क्या केरल में एपीएमसी अधिनियम है? यदि नहीं, तो, आप वहां किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? यह कैसे संभव है कि केरल के लिए अच्छा है, और दिल्ली के लिए नहीं?

Rahul Gandhi is Wayanad MP. Is there APMC Act in Kerala? If not, then, why don't you stand with farmers there? How is it possible that something is good for Kerala, & not in Delhi? He must clarify where and with what intention he is supporting farmers: BJP MP Dr Sudhanshu Trivedi pic.twitter.com/hmzB6Jkx5l