नई दिल्ली (एएनआई)। Rahul Gandhi Bike Ride : कांग्रेस नेता राहुल गांधी 20 अगस्त को अपने पिता और पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए शनिवार को लद्दाख पहुंचे। यहां पर राहुल गांधी ने पैंगोंग झील के रास्ते में बाइक की शानदार सवारी की। उनका यह लुक उनके फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है।खुद राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखा, पैंगोंग झील के रास्ते में, जिसके बारे में मेरे पिता कहा करते थे कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। राहुल गांधी की यह बाइक राइंडिंग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों, लद्दाख और जे-के में विभाजित किए जाने के बाद से राहुल गांधी की यह पहली लद्दाख यात्रा है।

Congress MP Rahul Gandhi, who is on a visit to Ladakh, on his way to Pangong Lake



"On our way to Pangong lake, which my father used to say, is one of the most beautiful places in the world," he says in a post on Instagram.



(Source: AICC) pic.twitter.com/FRNTyO8tCE