नई दिल्ली (एएनआई)। दिग्गज अभिनेता राज बब्बर ने मंगलवार को मिथुन चक्रवर्ती के 68 वें जन्मदिन पर अपने 'पसंदीदा' सुपरस्टार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और एक पुरानी तस्वीर शेयर कर पुराने दिनों को याद किया। फिल्म 'तेवर&य स्टार राज बब्बर ने ट्विटर पर मोनोक्रोमैटिक तस्वीर डाली जिसमें दोनों दिग्गज हल्के पल साझा करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, "सुपरस्टार और मेरे पसंदीदा #MithunChakraborty जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वह डांसिंग सेंसेशन रहे। उन्होंने फिल्मों का नया आयाम दिया। साथ ही कई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहें।'

इन फिल्मों में किया काम

मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 में कला-घर नाटक 'मृगया' से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1982 में, उन्होंने डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो सुपरहिट रही। इसके अलावा मिथुन की चर्चित फिल्मों में 'सुरक्षा', 'साहस', 'वारदात', 'वांटेड', 'बॉक्सर', 'प्यार झुकता नहीं', 'डांस डांस', 'प्रेम प्रतिज्ञा', 'मुजरिम' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय के लिए भी याद किया जाता है। साथ ही 'अग्निपथ' और 'युगधर' में भी उनका किरदार आज भी याद किया जाता है।

Birthday wishes to superstar & my favourite #MithunChakraborty ji | He came & he conquered the scene ! Dancing sensation that he is, he added knew dimension to our movies. His sensitive portrayals beginning with #Mrigya reflect his depth. May he continue to inspire generations. pic.twitter.com/ew3zEm3jKM