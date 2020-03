नई दिल्ली (एएनआई)। ब्रिटिश एडवेंचरर बेयर ग्रिल्स के साथ रजनीकांत सोमवार को डिस्कवरी चैनल पर शाम 8 बजे मैन वर्सेज वाइल्ड शो में नजर आए। इस एडवेंचर एक्सपीरिएंस के लिए रजनीकांत ने ट्वीट कर बेयर को धन्यवाद कहा है। मालूम हो रजनीकांत शो में आने वाले दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले प्रधानमंत्रि नरेंद्र मोदी भी इस शो का हिस्सा रह चुके हैं। रजनीकांत ने ट्विटर हैंडल के जरिए अपने फैंस से इस शो को देखने के लिए व इस अनुभव के लिए बेयर को धन्यावाद कहा।

One of the most adventurous experiences of my life !! Hope you all enjoy watching this show as much as I did being on it !!!#IntoTheWildWithBearGrylls @BearGrylls thank you so much my friend @DiscoveryIN 👍🏻🙏🏻