चेन्नई (एएनआई)। तमिल सिनेमा के मेगास्टार रजनीकांत ने गुरुवार को कहा कि वह तमिलनाडु चुनाव से पहले 31 दिसंबर को अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। अभिनेता ने ट्वीट किया, जनवरी में एक राजनीतिक पार्टी शुरू की जाएगी! हम कड़ी मेहनत करेंगे और जीत दर्ज करेंगे। इससे पहले सोमवार को उन्होंने रजनी मक्कल मंद्रम के जिला सचिवों के साथ बैठक की थी। उन्होंने बैठक के बाद चेन्नई में संवाददाताओं से कहा था कि हमने जिला सचिवों के साथ आज की बैठक में विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे जो भी निर्णय लेंगे, मैं उनका समर्थन करूंगा।

I never go back on the promises I make. Political change is necessary. It is the need of the hour. If it is not done now, it will be never done. For this, I urge people to stand by me. Together we will bring change: Rajinikanth in Chennai pic.twitter.com/Eao4cfNw4F