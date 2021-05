कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'सर्विसेज ई-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली-कंसल्टेशन (SeHAT) ओपीडी पोर्टल' लॉन्च किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि चिकित्सा का यह ऑनलाइन माध्यम, न केवल दूरदराज के क्षेत्रों तक भी व्यापक पहुंच, बल्कि संपर्क रहित और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करता है। इससे एक ओर अस्पताल में पर लोड कम होगा और दूसरी ओर मरीज भी अधिक आसानी से कंसल्टेशन प्राप्त कर सकेंगे।

रक्षा मंत्रालय ने बढ़-चढ़कर अपनी सेवाएं प्रदान की

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वर्तमान में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं,निश्चित ही यह हम सबके लिए अप्रत्याशित रहा है। ऐसे कठिन समय के बारे में हमने नहीं सोचा था लेकिन इस दौरान जीवन के अनेक क्षेत्रों में हमने नवीनीकरण और विकास के नए तरीके खोजे हैं आज लॉन्च हो रहा ये पोर्टल इसका बड़ा उदाहरण हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना के इस दूसरे दौर में भी रक्षा मंत्रालय ने बढ़-चढ़कर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इस ओर आप सबके सम्मिलित प्रयास बहुत सराहनीय हैं।

This wave of COVID is unprecedented & more dangerous than earlier. But Defence Ministry has rendered its services in the second wave too...DRDO has set up COVID hospitals & Oxygen generation plants in Delhi, Lucknow, Varanasi and many other parts of the country: Defence Minister pic.twitter.com/UCTQar4YBR