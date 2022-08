मुंबई (एजेंसियां): Rakesh Jhunjhunwala death Updates: भारतीय स्टॉक मार्केट के बिगबुल और व वॉरेन बफे कहे जाने वाले फेमस निवेशक राकेश झुनझुनवाला (62 साल) का आज सुबह मुंबई के ब्रीचकैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। एक अनुमान के मुताबिक झुनझुनवाला की कुल सम्‍पत्ति करीब 6 बिलियन डॉलर के करीब है। उनके निधन पर पीएम मोदी और तमाम कैबिनेट मिनिस्‍टर्स के अलावा बिजनेस जगत के तमाम चर्चित लोगों ने ट्विटर पर झुनझुनवाला को श्रद्धांजलि दी है।

बहुत कम उम्र में ही स्‍टॉक मार्केट से जुड़े

मूल रूप से राजस्‍थान के रहने वाले और पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट झुनझुनवाला जब कॉलेज में पढ़ते थे, तभी से उन्‍होंने स्‍टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरु कर दिया था। इसके बाद उन्‍होंने रेयर इंटरप्राइजेज नाम की एक फर्म में स्‍टॉक ट्रेडिंग का काम करना शुरु किया। भारत की अल्ट्रा-लो-कॉस्ट और सबसे नई एयरलाइन Akasa Air के प्रमोटर झुनझुनवाला कुछ दिनों पहले कंपनी के लॉन्च के दौरान नजर आए थे। राकेश झुनझुनवाला के परिवार में पत्नी और तीन बच्चे हैं।

छोटे निवेशकों के लिए गुरु बन गए थे झुनझुनवाला

राकेश झुनझुनवाला की जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल ने तमाम छोटे इन्वेस्टर्स की बहुत मदद की जिससे वह स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ सके। यह बात कही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहने वाले बिजनेसमैन और बैंकर, जो लगातार 30 साल तक राकेश झुनझुनवाला के संपर्क में रहे। देश की अर्थव्यवस्था और कंपनीज के बारे में झुनझुनवाला कि राए और समझ ने उन्हें पॉपुलर टीवी सेलिब्रिटी बना दिया था। राकेश झुनझुनवाला के पास देश की तमाम नामी-गिरामी कंपनियों की शेयरहोल्डिंग मौजूद है, जिनमें टाटा ग्रुप, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और फेडरल बैंक शामिल हैं।

Rakesh Jhunjhunwala was indomitable. Full of life, witty and insightful, he leaves behind an indelible contribution to the financial world. He was also very passionate about India's progress. His passing away is saddening. My condolences to his family and admirers. Om Shanti.