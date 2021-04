नई दिल्ली (एएनआई)। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि जब तक तीन कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने दोहराया कि विरोध स्थल अब किसानों के घर है। किसानों के समूह में कोरोना वायरस बढ़ने के आरोपों का जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा, किसान अपने घर पर हैं। हम उन्हें और कहां जाने के लिए कहेंगे? क्या कोरोना यहां से फैल रहा है? हम यहां रह रहे हैं?" पिछले पांच महीनों में, यह अब हमारा घर है। यही अब हमारा गांव है। यहां कैंप लगवाया जाए, हम वैक्सीन लगवाएंगे। हम यहां कम लोगों को रखेंगे और बैठक नहीं होगी, लोग आते जाते रहेंगे। आज हम 2 दिन के लिए हरियाणा जाएंगे।

Farmers are at their home. Where else will we ask them to go? Is Corona spreading from here? We've been living here for last 5 months, it's our home now...Many farmers took vaccine but are struggling to get the 2nd dose. We've told officers to set up camp here: Rakesh Tikait, BKU pic.twitter.com/wAq8MbTULl