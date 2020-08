नई दिल्ली (एएनआई)। Ayodhya Ram Mandir Bhumi Pujan प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को होने वाले राम मंदिर 'भूमि पूजन' समारोह में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर का बहुप्रतीक्षित शिलान्यास समारोह भी शुरू हो गया है। भूमि पूजन के बाद राम मंदिर प्रधानमंत्री राम मंदिर के लिए पहली ईंट रखेंगे। इसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे।



भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की

रामनगरी में पीतांबरी धोती और सुनहरा कुर्ता पहनकर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का पहला पड़ाव हनुमानगढ़ी मंदिर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि स्थल का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। दुल्हन से सजी अयोध्या में सुरक्षा काफी कड़ी है।

मोहन भागवत भी 'भूमि पूजन' के लिए पंहुचे

प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यहां आगमन पर स्वागत किया गया।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत भी 'भूमि पूजन' के लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचे हैं। योग गुरु रामदेव, स्वामी अवधेशानंद गिरि और चिदानंद महाराज अन्य आमंत्रित लोगों में शामिल हैं, जो इस स्थल पर पहुंचे हैं। भाजपा नेता उमा भारतीय भी यहां माैजूद हैं। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने एएनआई को बताया, यह एक सिग्नेचर इवेंट है। यह आयोजन भारत की 'अनेकता में एकता' की झलक देगा। यह अंतरालों को पाटेगा और लोगों को एक साथ लाएगा। हम सभी एक हैं - वसुधैव कुटुम्बकम। स्वामी गिरि ने कहापूरी दुनिया की नजर भारत पर है। यह सद्भाव का संदेश भेजने का एक ऐतिहासिक दिन है।



'श्री राम जन्मभूमि मंदिर' पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे

प्रधानमंत्री आधारशिला रखने के लिए एक पट्टिका का अनावरण करेंगे और 'श्री राम जन्मभूमि मंदिर' पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर स्थल पर बुधवार को होने वाली गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में 'पारिजात' का पौधा लगाएंगे। इस पौधे को हिंदू पौराणिक कथाओं में काफी दिव्य माना गया है। राम मंदिर के 'भूमि पूजन' के लिए लगभग 175 प्रसिद्ध अतिथियों को आमंत्रित किया गया है।

