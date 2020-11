नई दिल्ली (एएनआई)। देश में आज गुरुनानक देव की जयंती मनाई जा रही है। भक्तों ने आज गुरु नानक देव की 551 वीं जयंती के अवसर पर अमृतसर में हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) में प्रार्थना की।इस अवसर पर राष्ट्रपति ने ट्विटर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गुरु नानक देव की जयंती के शुभ अवसर पर, मैं सभी देशवासियों और विदेश में बसे सभी भारतीयों, विशेष रूप से सिख समुदाय के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए, इस पावन अवसर पर, हम सब अपने आचरण में उनकी शिक्षाओं का पालन करें। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने लोगों को एकता, समरसता, बंधुता, सौहार्द और सेवाभाव का मार्ग दिखाया और परिश्रम, ईमानदारी तथा आत्मसम्मान पर आधारित जीवनशैली का बोध कराने वाला आर्थिक दर्शन दिया। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं, समस्त मानव जाति के लिए प्रेरणा पुंज हैं।

Greetings to all fellow citizens, especially to our Sikh brothers and sisters in India and abroad, on the birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. On this sacred occasion, let us resolve to conduct ourselves in a manner so as to emulate his teachings.