नई दिल्ली (एएनआई)। Eid Milad-Un-Nabi 2021: देश में आज मंगलवार को ईद मिलाद-उन-नबी का त्योहार मनाया जा रहा है। यह इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस अवसर पर देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया कि ' मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों-बहनों को मुबारकबाद देता हूं। आइए, हम सब पैगम्‍बर मुहम्‍मद के जीवन से प्रेरणा लेकर, समाज की खुशहाली के लिए और देश में सुख शांति बनाए रखने हेतु कार्य करें।

Good wishes to all fellow citizens, especially to our Muslim brothers & sisters on Eid-e-Milad-un-Nabi, the birthday of Prophet Muhammad. Let us take inspiration from Prophet&यs life & ideals and work for the prosperity of society and promotion of peace & harmony in the country.