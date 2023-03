इंटरनेट डेस्‍क (कानपुर)। Ramadan Mubarak 2023 Wishes, Images, Quotes, Status, Shayari, Messages: इस साल 22 मार्च बुधवार को चांद दिखने के साथ ही गुरुवार से भारत में रमज़ान पाक का महीना शुरु हो जाएगा। इस्‍लामिक कैलेंडर का नौवां महीना (रमज़ान) दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बेहद खास होता है। इस दौरान लोग दिल, दिमाग और शरीर को पाक साफ रखकर रोजा रखते हैं। जिसमें पूरे दिन वो खाना क्‍या पानी तक नहीं पीते। पांच वक्‍त की नमाज पढ़कर अल्‍लाह से दुआ मांगते हैं कि वो उनकी जिंदगी को और भी खूबसूरत और पाक बनाए। माना जाता है कि रमज़ान माह में खुदा की इबादत का शबाब पूरे साल की तुलना में सबसे ज्‍यादा मिलता है। रमजान पूरा होते ही सभी के दिलों को जोडने वाला ईद फेस्टिवल आ जाता है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इस पाक महीने की शुरुआत के दिन पर सभी अपनों को भेजें Ramadan Mubarak Messages, Quotes और Images...

माह-ए-रमजान मुबारक...को लेकर यहां से चुनिए अपनी पसंद के संदेश व तस्‍वीरें और भेज दें सभी को...

1: चांद से रौशन हो Ramzan तुम्हारा

इबादत से भर जाए Roza तुम्हारा,

हर नमाज़ हो कबूल तुम्‍हारी

बस यही दुआ है खुदा से हमारी,

आप सभी को Ramzan Mubarak

2: रमजान में हो जाए सबकी मुराद पूरी

मिलें सबकों ढेरों खुशियां,

और न रहे कोई ख्वाहिश अधूरी

Ramadan Mubarak 2023

3: ये सुबह जितनी खूबसूरत है

उतना ही खूबसूरत आपका हर एक पल हो,

जितनी भी खुशियां आपके पास आज हैं

उससे भी ज्यादा वो आपके पास कल हों

माह-ए-रमजान मुबारक...

4: हम आपके दिल में रहते हैं

इसलिए हर दर्द सहते हैं,

कोई हमसे पहले विश न करे

करे आपको इसलिए सबसे पहले

रमज़ान मुबारक कहते हैं

5: सुनो फिर रमजान आया है

खुदा की रहमतें और बरकतें लेकर

रमदान की मुबारकबाद

6: किसी का ईमान कभी रौशन न होता

आगोश में मुसलमान के अगर कुरान न होता,

दुनिया न समझ पाती कभी भूख-प्‍यास की कीमत

अगर 12 महीनों में एक रमज़ान न होता

रमज़ान मुबारक

7: Ramadan Mubarak.

May Allah blessings

be with you today,

tomorrow and always...

8: Ramadan Mubarak

May Allah Shower

all his blessings on you

9: Ramadan is the time to empty

your stomach & feed your soul...

Happy Ramadan 2023