कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Ramoji Rao Death: वेटेरन प्रोड्यूसर और हैदराबाद फिल्म सिटी के फाउंडर रामोजी राव के निधन की खबरों ने सबको सदमें में डाल दिया है। 87 साल के रामोजी पिछले काफी टाइम से बीमार थे साथ ही उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद उन्हें 5 जून को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लंबे समय तक बीमार रहने के बाद 8 जून को सुबह रामोजी राव ने अपनी आखिरी सांसें ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रामोजी राव के पार्थिव शरीर को पहले फिल्म सिटी में मौजूद उनके घर पर ले जाया जाएगा।

रामोजी के निधन की खबर सुनकर पूरी इंडस्ट्री शोक में डूब गई है। नरेंद्र मोदी से लेकर चिरंजीवी तक हर कोई उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि, 'श्री रामोजी राव का निधन अत्यंत दुःखद है। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उनकी सेवाओं ने सिनेमा और पत्रकारिता के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। अपने अथक प्रयासों से उन्होंने मीडिया और मनोरंजन की दुनिया में उत्कृष्टता के नये मानक स्थापित किये हैं। रामोजी राव भारत के विकास को लेकर बहुत उत्साहित थे। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनके विशाल ज्ञान से लाभ उठाने के कई अवसर मिले। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ॐ शांति'

चिरंजीवी ने भी किया ट्वीट

साउथ इंडस्ट्री के मेगास्टार चिरंजीवी ने भी रामोजी राव को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि, 'मेरु पर्वत, जो किसी के आगे नहीं झुकता। दिवि केगिंडी। ॐ शांति'

एसएस राजामौली ने की भारत रत्न की मांग

वहीं एसएस राजामौली ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि, 'एक व्यक्ति ने अपने 50 वर्षों की कड़ी मेहनत और इनोवेशन से लाखों लोगों को रोजगार दिया, आजीविका और आशा प्रदान की। रामोजी राव गरू को श्रद्धांजलि देने का एकमात्र तरीका उन्हें "भारत रत्न" से सम्मानित करना है।'

ONE man with his 50 years of resilience, hardwork and innovation provided employment, livelihood and hope for millions. 🙏🏻🙏🏻 The only way we can pay tribute to Ramoji Rao garu is conferring him with "BHARAT RATNA"

राम गोपाल वर्मा ने किया ट्वीट

डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर लिखा कि, ' रामोजी राव की मृत्यु अविश्वसनीय है क्योंकि वह एक व्यक्ति से एक संस्था में रूपांतरित हो गए। उनके विशाल व्यक्तित्व के क्षितिज पर उभरे बिना तेलुगु राज्य पहले जैसा नहीं होंगा। एक व्यक्ति से अधिक, वह एक ताकत हैं और मेरे लिए उनकी मृत्यु की कल्पना करना मुश्किल है।'

Ramoji Rao&यs death is unbelievable because he from an individual metamorphosed into an institution.The telugu states won&यt be same without his towering personality looming over the horizon .More than a man, he is a force and i find it difficult to imagine the death of a force 🙏 pic.twitter.com/yvVRNzikSX