कानपुर। फिल्ममेकर करण जौहर, कंगना रनौत व टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर तीनों के नाम इस साल पद्मश्री अवाॅड्स की लिस्ट में आने पर बाॅलीवुड ने उन्हें अपने ही अंदाज में बधाई दी है। मालूम हो पद्मश्री भारत का हाइएस्ट सिविलियन अवाॅर्ड है। फिलहाल देखते हैं किस- किस ने इन्हें बधाई दी है और कंगना की विश पर रंगोली ने क्या जवाब भेजा है...



आलिया ने कंगना रनौत को भेजे फूल

आलिया भट्ट ने कंगना रनौत के घर पर फूल भेजे और उनके लिए एक कार्ड पर मैसेज लिख कर भेजा है। आलिया ने लिखा, 'बधाई हमारी पद्मश्री को ... लव आलिया।' आलिया के भेजे फूलों और कार्ड की तस्वीर रंगोली चंदेल ने शेयर की और कैप्शन लिखा, 'ये देखो आलिया जी ने भी कंगना को फूल भेजे हैं। कंगना का पता नहीं मगर मुझे बहुत मजा आ रहा है।'



करण जौहर बोले काश मेरे पिता होते साथ

करण जौहर ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी और एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, 'ये हर बार नहीं होता मेरे पास शब्द नहीं हैं और ये ऐसा ही अवसर है... पद्मश्री मिलना। बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवाॅर्ड मुझे मिला। इस वक्त कई तरह के इमोसंश मन में उठ रहे हैं। इस अपार्च्युनिटी के लिए धन्यवाद जो सपना मैंने हर दिन देखा लोगों को इंटरटेन करने के जरिए वो आज पूरा हो रहा है। मुझे पता है कि मेरे पिता को मुझ पर नाज होगा और मैं सोचता हूं कि काश मेरे पिता मेरे पास होते इस मूमेंट को जीने के लिए। #blessed'



अनिल कपूर ने भी किया ट्वीट

अनिल कपूर ने ट्वीट कर करण को दी बधाई और लिखा, 'बधाई हो करण जौहर। ये अविश्वसनीय है पर अवाॅर्ड के लिए वेल डिजर्व्ड व्यक्ति को चुना गया है। आशा है आप आगे बढ़ते रहेंगे और कई अचीवमेंट्स जिंदगी में कमाते रहेंगे।'



जनेलिया डिसूजा ने एकता कपूर को दी बधाई

जनेलिया डिसूजा ने एकता कपूर को बधाई देते हुए लिखा, 'इससे बेहतर और कोई वक्त हो ही नहीं सकता। आपके बेटे का पहला जन्मदिन और पद्मश्री अवाॅर्ड्स विनर्स की अनाउंसमेंट। हैप्पी बर्थडे रावी।

Dearest @ektaravikapoor congratulations on being awarded the Padmashree - the timing couldn&यt have been better - your son&यs 1st Birthday had to be special - Happy Birthday Ravie. He is adorbs!!! — Genelia Deshmukh (@geneliad) January 26, 2020



टाइगर श्राॅफ

टाइगर श्राॅफ ने एक ट्वीट कर करण जौहर को बधाई दी और लिखा, 'बधाई हो करण जौहर सर पद्मश्री अवाॅर्ड के लिए। सो सो वेल डिजर्व्ड। ढेर सारा प्यार और बधाई आपके परिवार को भी।'

Congratulations @karanjohar Sir on receiving the Padma Shri award! So so well deserved! Lots of love and congrats to the family as well❤ — Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) January 26, 2020

रितेश देशमुख ने एकता कपूर को किया विश

रितेश देशमुख ने एकता कपूर को बधाई देते हुए लिखा, 'डियर एकता कपूर आपका इंटरटेनमेंट की दुनिया में योगदान और अपनी पहचान बनाना। बधाई हो पद्मश्री अवाॅर्ड की लिस्ट में अपाका नाम आया। जो लोग जीवन में रिस्क लेते हैं वो एक न एक दिन बैरियर्स जरूर तोड़ते हैं।'

Dearest @karanjohar , thrilled to know that soon you will be known as #Padmashree Karan Johar - you truly deserve it my friend. More power to you, may you keep engaging, entertaining audiences all over the world with your craft. Love you — Riteish Deshmukh (@Riteishd) January 26, 2020



गोल्डी बहल ने करण जौहर और एकता कपूर दोनों को किया विश

नेशनल अवाॅर्ड पद्मश्री अपने नाम करना बड़ी बात है। बधाई करण जौहर और एकता कपूर को, इस अवाॅर्ड को जीतने के लिए। हैप्पी और प्राउड महसूस कर रहा हूं। सालों के प्रयास और हार्ड वर्क का हिसाब मिलने का समय आ गया है।

Winning a national honour like the Padma Shri is an exemplary feat. Congratulations @karanjohar @ektaravikapoor for winning this award. So happy and proud of you both. Years of effort and hard work has paid off 😊👍🏻 — goldie behl (@GOLDIEBEHL) January 26, 2020



