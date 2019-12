कानपुर (फीचर डेस्क)। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। फिर चाहे बॉलीवुड से जुड़े मुद्दे हों या फिर भी कोई सोशल इश्यूज हों। हाल ही में उन्होंने फोर्ब्स की ओर से जारी की गई टॉप 100 सेलेब्स की लिस्ट पर सवाल उठाए और कंगना की कमाई को लेकर दिए गए आंकड़ों को गलत बताया था।



कमाई पता करने का पूछा सोर्स

कंगना की बहन रंगोली ने कहा है कि लिस्ट जारी होने के अगले दिन भी इस पर सवाल उठाए थे और फोर्ब्स से कमाई पता करने का सोर्स पूछा गया था। अब रंगोली ने ट्वीट कर बताया है कि कंगना की टीम ने कमाई का सोर्स बताने को लेकर फोर्ब्स को नोटिस जारी किया है और जवाब

मांगा है। रंगोली ने ट्विटर पर लीगल नोटिस की फोटो भी शेयर की है, जिसमें फोर्ब्स से कमाई के सोर्स बताने के लिए कहा गया है। बता दें लिस्ट में कंगना को 70वें स्थान पर रखा गया था और उनकी 2019 में हुई कमाई करीब 17.4 करोड़ रुपए बताई गई थी।

Dear ⁦@forbes_india⁩ our legal team has sent this notice to you, we haven&यt received a reply yet, please tell us what are your sources and how come you claim to know Kangana&यs income and financial worth, please reply fast or face the consequences 🙏 pic.twitter.com/7XttYh9lSJ