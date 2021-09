नई दिल्ली (एएनआई)। भारत के महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी शनिवार को 75 वर्ष के हो गए। वर्तमान मुख्य कोच रवि शास्त्री ने जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि धीमी गति से बाएं हाथ के स्पिनर बेदी का बाॅलिंग एक्शन सर्वश्रेष्ठ था। शास्त्री ने ट्वीट किया, "बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, बिशन बेदी। आज जिस तरह से गेंदबाजी करते थे, मेरे करियर में देखे गए सभी बाॅलिंग एक्शन में वह सर्वश्रेष्ठ था। भगवान आपका भला करे, सर।'

Many happy returns of the day, @BishanBedi . When bowling, poetry in motion, easily one of the best bowling actions the game as seen. God bless you, Sir 🙏🏻 pic.twitter.com/XFICdVo79L

सचिन ने भी किया याद

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी बेदी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। तेंदुलकर ने ट्वीट किया, "75वां जन्मदिन मुबारक हो बिशनबेदी पाजी! इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अपने शुरुआती दौरों के दौरान मुझे आपके साथ बहुत समय बिताने का मौका मिला और आपके पास हमेशा साझा करने के लिए बहुत सारी कहानियां थीं। उनमें से हर एक को सुनने का आनंद लिया। आपको अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों से भरपूर एक शानदार वर्ष की शुभकामनाएं।'

Happy 75th birthday @BishanBedi paaji!



I got to spend a lot of time with you during my initial tours of England & New Zealand and you always had so many stories to share. Enjoyed listening to each one of them.



Wishing you a wonderful year ahead full of good health & happiness. pic.twitter.com/CjDyTAxqjU