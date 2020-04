नई दिल्ली (आईएएनएस)। भारतीय स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ने गुरुवार को सचिन के 47वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक रोचक किस्सा अपने फैंस के साथ साझा किया। अश्विन ने सचिन को जन्मदिन की बधाई देते हुए उस मैच को याद किया जिसने उनकी नींद उड़ा दी थी। ये मैच साल 1998 में शारजाह में खेला गया था। उस वक्त अश्विन 12 साल के थे। इंस्टाग्राम लाइव सेशन में, अश्विन ने कहा कि, उन्हें याद है कि कैसे पिता ने आधी रात में उन्हें जगाया था और फिर हमने मैदान में पहले धूल भरी आंधी और फिर सचिन की बैटिंग की आंधी देखी।

सचिन की बैटिंग की आंधी

अश्विन ने कहा, 'मेरे पिता ने मुझे यह कहते हुए आधी रात को जगाया कि कुछ खास हो रहा है। मैं उठा और फिर मैंने देखा कि यह एक सैंडस्टॉर्म था और फिर सचिन ने हमें फाइनल में पहुंचाया।" बता दें भारत को कोका कोला कप के फाइनल में जगह बनाने के लिए 254 रन की आवश्यकता थी क्योंकि इससे भारत का नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ज्यादा हो जाता। टीम इंडिया लक्ष्य का पीछा कर रही थी कि मैदान में तेज आंधी आ गई और खेल रोकना पड़ा। इसके बाद मैच जब शुरु हुआ तो सचिन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। अश्विन ने कहा कि तेंदुलकर ने शारजाह में 131 गेंदों में 143 रनों की पारी खेलकर भारत को फाइनल में पहुंचाया।

Many more happy returns of the day @sachin_rt paijee. The memories of your 100s at Chepauk are still so fresh in my memory and feels like it happened yesterday. May you have great day and beyond. #SachinSachin