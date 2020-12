मुंबई (एएनआई)। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को अपनी नई मौद्रिक नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने दो दिसंबर से शुरू हुई तीन दिवसीय बैठक के बाद यथास्थिति बनाए रखने का सर्वसम्मत निर्णय लिया। इस संबंध में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बिना किसी बदलाव के रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रिवर्स रेपो दर भी 3.35 प्रतिशत पर स्थिर है।

MPC decided to continue with accommodative stands of monetary policy as long as necessary, at least till current financial year & into next year to revive growth on a durable basis & mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within target: RBI Governor https://t.co/XjbTZ58gx5