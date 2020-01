नई दिल्ली (एएनआई)। Republic Day Parade 2020 गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में होने वाली राजपथ की परेड की तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। इस परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग ले रही हैं। ऐसे में इस बार भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स के मार्चिंग दल का नेतृत्व मेजर निखिल मौर्य और मेजर तरुण राठी करेंगे। एएनआई से बात करते हुए मेजर निखिल मौर्य ने कहा, जोश हमेशा हाई रहता है। हमारे जवान काफी उत्साहित हैं। हमने इसके पहले गणतंत्र दिवस 2016 में भाग लिया था।



पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स के मार्चिंग दल नेतृत्व करना मेरे लिए गर्व की बात

यूपी की राजधानी लखनऊ के मेजर निखिल मौर्य इस उपलब्धि काे लेकर काफी खुश हैं। उन्होंने 11 पैरा स्पेशल फोर्स में ज्वाॅइन किया है। वह 2010 से यूनिट में सेवा दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने में कैसा महसूस कर रहे हैं इस सवाल का जवाब देते हुए मेजर निखिल मौर्य ने कहा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं और सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मैं पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स के मार्चिंग दल का नेतृत्व कर रहा हूं। मेरी फैमिली के लिए और मेरी यूनिट के लिए भी प्राउड फील करने का टाइम है।

Major Nikhil Maurya and Major Tarun Rathee are the leaders of the &hell march&य done by the Indian Army&यs Parachute Regiment Special Forces during the Republic Day parade. The Special Forces have returned to the parade after a gap of four years. #RepublicDay2020 pic.twitter.com/nrm4NGwARl