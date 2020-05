नई दिल्ली (आईएएनएस)। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने 'कोरोना हारेगा इंडिया जीतेगा' से प्रेरित एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की है। यह तीन मिनट की फिल्म है जिसमें कोरोनो वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे योद्ओं को सलाम किया गया।आरआईएल के प्रवक्ता ने कहा, "यह एक छोटी और प्रेरक फिल्म है। महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे वारियर्स को हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है। इस फिल्म में आखिर में नीता अंबानी भी नजर आती हैं और कहती हैं, हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे।

Our tribute to the resilient spirit of India in its fight against the Coronavirus pandemic. Led by Reliance Foundation Chairperson, Mrs Nita Ambani, we at Team Reliance are proud to support this fight.#CoronaHaaregaIndiaJeetega@VishalMMishra @mekaushalkishor pic.twitter.com/B1V93Aa0Qi