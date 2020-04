rishi kapoor death: बॉलीवुड में दुख की लहर,लगातार दो झटकों से बिखर गईं सेलिब्रिटीज,सोशल मीडिया पर जाहिर किया दर्द

मुंबई (एएनआई)। Rishi Kapoor Death: 2020 के अप्रैल माह के ये आखिरी बुधवार और गुरूवार शायद बॉलीवुड के जहन में एक दर्द बन कर हमेशा ताजा रहेंगे। इन दो दिनों में हिंदी फिल्म उद्योग ने अपने दो सबसे चहीते और वर्सेटाइल सितारों को खो दिया। जब पूरा देश लॉकडाउन में था और कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा था तब अचानक इन हादसों ने सबको हिला दिया। कल 29 अप्रैल को आज के दौर के शानदार अभिनेता इरफान पठान के निधन के बाद आज 30 अप्रैल को वेटेनर एक्टर ऋषि कपूर की डेथ ने सबको स्तब्ध कर दिया है। सबसे पहले ट्वीटर पर इस खबर को शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो चला गया और उसके जाने से मैं बिखर गया। वहीं एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने उनकी मौत को फिल्मों में एक एरा का अंत बताया।

इसके बाद साउथ के सुपर स्टार रजनीकांत ने भी ट्वीट करके ऋषि के जाने पर दुख जताया। इस बीच कपूर परिवार की ओर से ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर ने निधन की जानकारी सबको दी।

Heartbroken ... Rest In Peace ... my dearest friend #RishiKapoor April 30, 2020

इसके बाद तो श्रद्धांजलि का तांता लग गया और लगातार जारी है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि ये हिला देने वाली खबर उनको अभी मिली। ऋषि को बुधवार उनके परिवार ने एच एन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया था, क्योंकि रात को उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई थी।

It seems like we&यre in the midst of a nightmare...just heard the depressing news of #RishiKapoor ji passing away, it&यs heartbreaking. He was a legend, a great co-star and a good friend of the family. My thoughts and prayers with his family 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 30, 2020

प्रियंका चोपड़ा ने ऋषि कपूर के निधन पर कपूर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा "मेरा दिल बहुत भारी है। यह एक युग का अंत है। साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम पर ऋषि की एक तस्वीर साझा की है जो उस समय ली गई थी जब वह न्यूयॉर्क में उनसे मिलने गई थीं, जहां ऋषि कैंसर का इलाज करा रहे थे।

ईना मीना डीका, और बोल राधा बोल जैसी फिल्मों में उनके साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस जूही चावला ने भी ऋषि कपूर की मृत्यु पर दुख प्रकट किया। अस्पताल में ऋषि के साथ उनकी पत्नी नीतू सिंह, भाई रणधीर कपूर सहित परिवार के अन्य लोग मौजूद थे।

No no no no .... this is not happening ...!! This is sad ............... ... very very very very very sad...!!! 🙈.... I'm shocked beyond words .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — Juhi Chawla (@iam_juhi) April 30, 2020

बॉलीवुड की रेस्पेक्टेड फेमिली

बॉलीवुड की सबसे रेस्पेक्टेड कपूर फेमिली के मेंबर ऋषि कपूर ने 1973 में फिल्म बॉबी फिल्मों में बतौर हीरो डेब्यू किया था। तब से लेकर आजतक वह हर कई सुपर हिट फिल्मों में का कर चुके हैं। ऋषि को बॉलीवुड का लवर ब्वॉय और सबसे रोमांटिक एक्टर माना जाता है। 1970 में फादर राजकपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्होंने चाइल्ड एक्टर के तौर पर भी काम किया था।

एक साल तक अमेरिका में कराया इलाज

लगभग एक साल तक अमेरिका में कैंसर का इलाज कराने के बाद ऋषि कपूर पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे। फरवरी में, ऋषि अपने खराब स्वास्थ्य के चलते दो बार अस्पताल में भर्ती हुए थे। उन्हें पहले दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे एक फेमिली फंक्शन में शामिल होने गए थे। उस समय, कपूर ने कहा था कि वह एक संक्रमण से पीडि़त थे। मुंबई लौटने के बाद, उन्हें फिर से वायरल बुखार के चलते एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई थी, मगर बुधवार को वह फिर से अस्पातल में भर्ती हुए और गुरुवार सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली।

