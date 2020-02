कानपुर। बाॅलीवुड एक्टर और हमेशा कनट्रोवर्सी से घिरे रहने वाले Rishi Kapoor ने इंडस्ट्री से जुड़े नए डायरेक्टर्स को अपनी सलाह दी। दरअसल ऋषि कपूर ने शनिवार को ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की और उसमें नए निर्देशकों को अपनी राय दी है। ऋषि ने ट्वीट में अपने अंकल शम्मी कपूर की एक तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म तीसरी मंजिल की है। इस तस्वीर में बीते जमाने के मशहूर निर्देशक विजय आनंद भी दिखाई दे रहे हैं। फोटो में विजय शम्मी को मस्ती से झूमते हुए देख रहे हैं।

For today&यs directors. This is where you should be seeing your actor perform In close proximity, not in front of a monitor. Fed up fighting with the new crop who are so happy to be playing with the new toy. That&यs for the DOP. pic.twitter.com/c5RusGSkJA