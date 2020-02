दो ट्वीट कर rishi kapoor ने फैंस को बताया सेहत का हाल कहा शुक्रिया

कानपुर। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर पिछले दिनों दिल्ली में तबीयत खराब होने के बाद एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीमारी की वजह से वे अपनी बहन के बेटे की शादी में भी शामिल नहीं हो पाए थे। इस दौरान एक बार फिर उनकी वाइफ नीतू कपूर उन्हीं के साथ नजर आयीं थीं। बहरहाल अब वे बिलकुल ठीक हैं और वापस अपने घर मुंबई पहुंच गए हैं ये जानकारी उन्होने खुद अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर की है।

I was running a slight fever and on investigation,Dr.s found a patch which could have lead to pneumonia,was detected and is being cured. People seem to have assumed a lot different. I put to rest all those stories and look forward to entertain and love you. I am now in Mumbai.