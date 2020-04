नई दिल्ली (एएनआई)। भारत के दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा आज अपना 33वां बर्थडे मना रहे हैं। रोहित को उनके साथी खिलाडिय़ों ने सोशल मीडिया पर खूब शुभकामनाएं दी हैं। इनमें से एक बर्थडे विश सुरेश रैना की तरफ से आई, जो काफी खास है। रैना ने हिटमैन को अनोखे अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। रैना ने ट्विटर पर लिखा, 'हैप्पी बर्थडे रोहित, आपको और परिवार को हमेशा खुशियां मिले। घर पर रहें सुरक्षित रहें और केक बनाएं।'

Happy birthday, Rohit! Wishing you and the family health and happiness in these dire times. Stay home, stay safe, bake a cake. @ImRo45 #HappyBirthdayRohit pic.twitter.com/E2ToRIkGIS — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) April 29, 2020

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी हिटमैन को बर्थडे विश मिली है। बीसीसीआई ने इस मौके पर रोहित की कोलकाता टेस्ट में खेली गई बेहतरीन पारी को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के साथ बोर्ड ने लिखा, ''हैप्पी बर्थडे, हिटमैन। सफेद जर्सी में हिटमैन शो का रिकैप। यह उनके पसंदीदा शिकार मैदानों में से एक था - कोलकाता।' इसके अलावा टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने भी रोहित को बधाई देते हुए लिखा, 'जन्मदिन की शुभकामनाएँ!

Happy Birthday, Hitman 🎂🍰



On @ImRo45's special day, here is a recap of The Hitman show in whites. This one was in one of his favourite hunting grounds - Kolkata 💪💪#HappyBirthdayRohit — BCCI (@BCCI) April 30, 2020

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रोहित शर्मा के लिए लिखा, 'आपको जन्मदिन मुबारक हो। आपको हमेशा खुशियां मिले।' 2019 क्रिकेट विश्व कप में, रोहित शर्मा ने 81.00 की औसत से सिर्फ नौ मैचों में 648 रन दर्ज करने के बाद सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में टूर्नामेंट का समापन किया था। टूर्नामेंट के दौरान, वह विश्व कप के एक सीजन में पांच शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने थे।

Happy birthday to you. From good friends and true, from old friends and new, may good luck go with you and happiness too!”@ImRo45 pic.twitter.com/5wtgrhUsbn — Mohammad Shami (@MdShami11) April 29, 2020

रोहित, जो अब एकदिवसीय टीम के उप-कप्तान हैं, ने अब तक 224 वनडे, 108 टी 20 आई, और 32 टेस्ट खेले हैं। सीमित ओवरों के उपकप्तान अब तक सभी प्रारूपों में 14,029 रन बना चुके हैं। रोहित दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर एकदिवसीय क्रिकेट में तीन दोहरे शतक हैं। उन्होंने 50 ओवर के प्रारूप में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी बनाया क्योंकि उन्होंने ईडन गार्डन में श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की पारी खेली थी।

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari