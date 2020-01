कानपुर। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत में अमेरिका समेत 16 देशों के राजनयिक मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए हाल ही में श्रीनगर पहुंचे थे। भारत में रूस के निकोले कुदाशेव से भी कश्मीर का जायजा लेने का अनुरोध किया गया था। कुदाशेव ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मेरे कश्मीर जाने की कोई वजह है। जहां तक जम्मू-कश्मीर के संबंध में लिया गया आपके निर्णय का है, तो यह भारत के संवैधानिक स्थान से संबंधित आपका आंतरिक मामला है।' उन्होंने आगे कहा, 'जो लोग कश्मीर की स्थिति को लेकर चिंतित हैं, जो लोग कश्मीर में भारतीय नीतियों पर संदेह करते हैं, वे चाहें तो यात्रा कर सकते हैं। वे अपने लिए देख सकते हैं। हमने इसे कभी संदेह की नजरों से नहीं देखा।'

Russian Ambassador to India,Nikolay Kudashev on foreign envoys' visit to Kashmir: Those who are concerned about the situation in Kashmir,those who put in doubt the Indian policies in Kashmir, they could travel if they wish. They could see for themselves. We never put it in doubt. https://t.co/KdCPoHSdLa