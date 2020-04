कानपुर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का आज 47वां जन्मदिन है। कोरोना के चलते सचिन अपना बर्थडे भले न मनाए मगर उनके चाहने वालों की विशेज आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इस समय #HappyBirthdaySachin टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। सिर्फ खेल जगत से नहीं बल्कि फिल्मों की दुनिया और सेना से भी सचिन को जन्मदिन की बधाई मिल रही। सचिन को भारतीय वायु सेना में ग्रुप कैप्टन की मानद उपाधि मिली है, ऐसे में डिफेंस पीआरओ शिलाँग ने सचिन को बर्थ डे विश किया।

Best wishes to Group Captain @sachin_rt on his birthday.



You have always "Touched the Sky With Glory " and been a great inspiration to Air Warriors.#HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/GFYzm6WJez — Defence PRO Shillong (@proshillong) April 24, 2020

डिफेंस पीआरओ शिलाँग ने ट्विटर पर लिखा, 'ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपने हमेशा देश का सम्मान ऊंचा किया है और हमारे वायु योद्ओं को इंस्पायर्ड करते रहे।'

Happy birthday to Sachin Tendulkar, the most prolific batsman of all time!



To celebrate, we will give you the opportunity to vote for his top ODI innings in a bracket challenge!



Stay tuned to join the celebrations 🎂 pic.twitter.com/3orof9LAvs — ICC (@ICC) April 24, 2020

आईसीसी ने भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को विशेज भेजी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ट्विटर पर लिखा, 'सचिन तेंदुलकर को जन्मदिन की बधाई, जो अब तक के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं।'

As the Master Blaster @sachin_rt turns 47, we relive one of his glorious knocks against England in 2008.



He dedicated this ton - 41st in Test cricket, to the victims of 26/11 Mumbai terror attack.



Here's wishing the legend a very happy birthday 🍰 🎁 🎂 #HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/dgBdlbCtU7 — BCCI (@BCCI) April 23, 2020

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने ट्विटर पर मास्टर ब्लॉस्टर की एक शानदार पारी का वीडियो पोस्ट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बोर्ड ने लिखा, '2008 में सचिन द्वारा खेली गई पारी को फिर से ताजा करते हैं। यह सचिन का 41वां टेस्ट शतक था, जो उन्होंने मुंबई आतंकी हमले में शहीदों को डेडीकेट किया था।'

Happy birthday to the man whose passion for the game of cricket has inspired many. Wishing you an amazing year ahead paaji. 😊🎂 @sachin_rt pic.twitter.com/Mj7tE9evHg — Virat Kohli (@imVkohli) April 24, 2020

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी अपने हीरो को बर्थडे विश किया। कोहली ने ट्विटर पर लिखा, 'उस शख्स को जन्मदिन की बधाई, जिसके क्रिकेट के प्रति जुनून ने बहुतों को प्रेरित किया है। पाजी आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं।'

भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, बॉसमैन। खेल में आपने जो विरासत छोड़ी है वह अमर है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहे।'

To the legend with an eternal sweet spot on the bat & in our hearts, here&यs wishing MasterBlaster @sachin_rt a very happy bday. May ur life continue to shine like ur records & may u continue to inspire billions thru ur noble deeds. Loads of love & best wishes #HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/l52w5dahA3 — yuvraj singh (@YUVSTRONG12) April 24, 2020

पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी तेंदुलकर को विश किया। उन्होंने लिखा, 'बल्ले और हमारे दिलों में राज करने वाले मास्टर ब्लॉस्टर सचिन को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका जीवन भी आपके रिकॉर्ड की तरह चमकता रहे।'

To, someone who changed the dynamics of the game and made generations fall in love with the sport. A legend and one of the nicest human beings, happy birthday @sachin_rt paji! 🎂

There won&यt be another 🙌🏼#HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/PFreyi7ixx — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) April 24, 2020

भारत के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रहे मोहम्मद कैफ ने ट्विटर पर लिखा, 'उसके लिए जिसने खेल की गतिशीलता को बदल दिया और पीढिय़ों को खेल से प्यार हो गया। सबसे अच्छे इंसानों में से एक सचिन पाजी को जन्मदिन की बधाई।'

Happy birthday paji @sachin_rt मै शुक्रगुज़ार हू भगवान का कि उसने हमें आपसे मिलवाया Have a great birthday with family.see you soon.. lots of love always ❤️🤗 stay safe #HappyBirthdaySachinTendulkar #Greatsonofindia #GodOfCricket pic.twitter.com/Sl8uGCW1Rd — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) April 24, 2020

हरभजन सिंह ने लिखा, 'मै शुक्रगुज़ार हू भगवान का कि उसने हमें आपसे मिलवाया। हैप्पी बर्थडे सचिन पाजी।'

