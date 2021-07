मुंबई (पीटीआई)। क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर अपना परोपकारी अवतार दिखाते हुए एक गरीब किसान की बेटी दीप्ति विश्वासराव को मेडिकल डिग्री हासिल करने के उनके सपने को साकार करने में मदद की है। सेवा सहयोग फाउंडेशन जो एक गैर-लाभकारी और स्वयंसेवी संचालित संगठन है। उसने एक ट्वीट में कहा, "रत्नागिरी की दीप्ति विश्वासराव अब अपने गाँव की पहली डॉक्टर बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। @sachin_rt की भागीदारी के लिए धन्यवाद! मेडिकल कॉलेज जाने का उनका सपना पूरा हुआ। धन्यवाद सचिन, दीप्ति सहित कई अन्य छात्रों की यात्रा बनने के लिए।"

दीप्ति ने सचिन को किया धन्यवाद

ट्वीट में शेयर किए गए एक वीडियो में, दीप्ति ने सपोर्ट करने के लिए तेंदुलकर को धन्यवाद दिया। वह कहती हैं, "अभी, मैं सरकारी मेडिकल कॉलेज, अकोला से एमबीबीएस कर रहा हूं। मेरे परिवार में मेरे, मेरे माता-पिता और छोटे भाई सहित चार सदस्य हैं। मेरे पिता एक किसान हैं और मां एक गृहिणी हैं। लेकिन किसी ने कहा है कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है और आखिरकार मेरी सारी मेहनत रंग लाई और मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई। (मैं) सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन को छात्रवृत्ति देने के लिए आभारी हूं।"

