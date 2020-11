नई दिल्ली (एएनआई)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने आखिरी दिन को याद किया और 'विशेष उपहार' के बारे में बात की जिसे उन्होंने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड और उनके दोस्त ब्रायन लारा ने दिया था। जिन्हें 'मास्टर ब्लास्टर' के रूप में जाना जाता है, उन्होंने 16 नवंबर, 2013 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। करीब दो दशक तक क्रिेकट खेलने वाले सचिन ने मुंबई में अपने घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 200 वें टेस्ट मैच के बाद क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया।

स्टील ड्रम को सचिन ने फिर किया याद

महान बल्लेबाज ने कहा कि वह इस तरह के शानदार उपहार (स्टील ड्रम) के लिए हमेशा आभारी रहेंगे और विंडीज को प्यार और सम्मान के लिए धन्यवाद दिया। सचिन ने ट्वीट में लिखा, 'आज के दिन 7 साल पहले @windiescricket और मेरे दोस्तों @BrianLara और @henrygayle ने मुझे ये खूबसूरत स्टील ड्रम भेंट किया था। मैं इस तरह के शानदार उपहार के लिए हमेशा आभारी रहूंगा और उनके प्यार और सम्मान के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर धन्यवाद।"

#OnThisDay 7️⃣ years ago @windiescricket and my friends @BrianLara & @henrygayle presented me with this beautiful steel drum.🥁



I will always be grateful for such a wonderful gift and thank them for their love and respect.



Thank you once again. 🙏🏼♥️@BCCI pic.twitter.com/JtpZB8XV1Z