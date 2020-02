कानपुर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर रविवार को एक बार फिर मैदान में उतरने वाले हैं। हालांकि सचिन पूरा मैच नहीं बल्कि सिर्फ एक ओवर बल्लेबाजी करेंगे। यह सब कुछ तेंदुलकर उसे चैलेंज के चलते करेंगे जो उन्हें शनिवार को मिला है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर एलिस पेरी ने सचिन को सोशल मीडिया पर उनकी गेंदबाजी का सामना करने का चैलेंज दिया था। पेरी ने लिखा, 'सचिन क्या आप मेरे एक ओवर का सामना कर सकते हैं।' इस पर तेंदुलकर ने तुरंत जवाब में कहा, हां मैं यह बिल्कुल करंगा, हालांकि डाॅक्टर ने कंधे की चोट के चलते ऐसा कुछ करने से मना किया है, फिर भी मैं मैदान में एक ओवर खेलने उतरुंगा।'

Sounds great Ellyse. I would love to go out there & bat an over (much against the advice of my doctor due to my shoulder injury).

Hope we can generate enough money for this cause, & to get me out there in the middle.



You can get involved & donate now on https://t.co/IObcYarxKr https://t.co/gl3IVirCBY