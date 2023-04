कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान फिलहाल अपनी लेटेस्ट रिलीज 'किसी का भाई किसी की जान' की वजह से सुर्खियों में हैं। इस फिल्म से कई एक्टर्स ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। 2014 में सलमान खान की फिल्म 'किक' आई थी और रिलीज के बाद से ही इसके सिक्कल आने की बात की जा रही थी। खैर, अब तक इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी नही फाइनल हो पाई है। इसी बीच एक खबर चर्चा में आई है कि बिग बॉस 13 फेम कंटेस्टेंट आसिम रियाज सलमान की फिल्म 'किक 2' में नजर आने वाले है। ये खबर काफी तेजी के साथ उड़ी थी कि आसिम रियाज इस फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे है।

We are working on our script for #Kick2 and this news is NOT TRUE!



We request all the media houses to please clarify the news with us before printing 🙏 https://t.co/9a4i7lGLhV