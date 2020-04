मुंबई/नई दिल्ली (आईएएनएस/एएनआई)। देश में कोरोनावायरस के कारण लॉकडाउन का सेकेंड फेज जारी है। इसके बीच सुपरस्टार सलमान खान फिर से अपने सिंगिंग टैलेट का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। वे प्यार करोना टाइटिल से अपना गाया एक सॉन्ग लेकर आ रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों को कोरोनोवायरस लॉकडाउन के बीच थोड़ी सी खुशी देना है। इस गाने का जीजर उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है।

So I&यm posting from my handle to let you know that tmmrw on my YouTube channel, mine kya? It&यs ours! Song out tmrw on it, hope u can handle it. #PyaarKaronaOutTomorrow @SajidMusicKhan @wajidkhan7 @adityadevmusic @hussainthelal #stayhome #lockdown #newmusic #indiafightscorona pic.twitter.com/YkjValby68