Tere Bina...coming to you at this premiere link soon! #TereBinaOutTomorrow (Link in bio) @jacquelinef143 @ajaybhatia97 @shabbir_ahmed9 @adityadevmusic @abhiraj88 @saajan_singh23 @believe_india #IndiaFightsCorona

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan) on May 10, 2020 at 11:38pm PDT