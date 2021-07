नई दिल्ली (एएनआई)। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना आगामी टोक्यो ओलंपिक में वुमेंस डबल्स टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। गुरुवार को आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की गई। सानिया अब 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो 2020 में हिस्सा लेती ही चार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट बन जाएंगी, जबकि अंकिता रैना खेल के इस महाकुंभ में पहली बार कदम रखने जा रही हैं।

खेल मंत्री ने दी बधाई

केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय जोड़ी को बधाई दी और ट्वीट किया, "मैं @mirzasaniaand @ankitachamp को बधाई देता हूं, जो आधिकारिक तौर पर इंट्री की घोषणा के बाद # Tokyo2020 में महिला युगल टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह सानिया का चौथा ओलंपिक होगा। यह रैना का डेब्यू होगा। उन्हें शुभकामनाएं। #Cheer4India।"

I congratulate @mirzasania and @ankita_champ, who will represent India in Women&यs Doubles Tennis at #Tokyo2020 after entries were officially announced. This will be Sania&यs 4th Olympics while it will be Raina&यs debut. All the best to them. #Cheer4India pic.twitter.com/QsXITFzXd3